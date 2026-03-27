Aiutare i cittadini e piccoli imprenditori a giungere all’esdebitazione | presentato l' Occ presso l’Ordine degli avvocati di Ancona

È stato presentato presso l’Ordine degli avvocati di Ancona un nuovo procedimento volto ad aiutare cittadini e piccoli imprenditori a raggiungere l’esdebitazione. La procedura si rivolge alle persone che, senza colpa grave dovuta a malattia o circostanze impreviste, si trovano in difficoltà finanziaria e mira a evitare l’emarginazione dal mondo del consumo attraverso un percorso concordato.

ANCONA – L’incapiente meritevole che non si sia indebitato con colpa grave per malattia o per situazioni non previste viene accompagnato verso l’esdebitazione con una procedura concordata così da non essere emarginato dall’area del consumo. Ecco la sintesi dell’Organismo di composizione della Crisi da sovraindebitamento (Occ) presso l’Ordine degli avvocati di Ancona disciplinato dalla legge n. 3 del 2012 e oggi inserito nel quadro normativo del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Esso consente l’accesso a procedure volte alla ristrutturazione dei debiti e, nei casi previsti dalla legge, all’esdebitazione completa, attraverso percorsi costruiti sulla base della concreta situazione economica e patrimoniale del debitore. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Aiutare i cittadini e piccoli imprenditori a giungere all’esdebitazione: presentato l'Occ presso l’Ordine degli avvocati di Ancona Articoli correlati "Le nuove frontiere degli illeciti tributari", il convegno promosso dall'Ordine degli avvocati di AvellinoL’Ordine degli Avvocati di Avellino organizza l’evento “Le nuove frontiere degli il leciti tributari”, che si terrà il 27 marzo 2026 alle ore 16... Ordine degli Avvocati e Comune. Braccio di ferro per le bolletteUn braccio di ferro all’ultimo centesimo, anzi millesimo, quello avviato tra il Comune di Firenze e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati - nel... Tutto quello che riguarda Aiutare i cittadini e piccoli... Temi più discussi: Competenze digitali per tutti: corsi gratuiti per i cittadini; Più diritti per cittadini e imprese: l’Assemblea approva l’Agenda digitale 2025-2029; BiH: Sarajevo premia l’umanità; Risparmio Casa apre alle porte di Milano: 25 assunzioni e 3mila metri quadri di offerte. Sportello informativo per aiutare i cittadini a differenziare i rifiutiUno sportello informativo sulla raccolta differenziata per aiutare i cittadini ad orientarsi nel corretto smaltimento dei rifiuti. È questo il nuovo tassello che si aggiunge alla Operazione Decoro ... laprovinciapavese.gelocal.it Come orientare e aiutare i cittadini. Sportello di segretariato socialeCresce il settore sociale del Comune con l’istituzione del servizio di segretariato sociale, la porta di accesso al sistema dei servizi sociali territoriali. Si tratta di una novità nella macchina ... lanazione.it Ciao a tutti. Spero mi possiate aiutare. Sono in prova in un comune in una Unione come Istruttore Ammvo e purtroppo...non mi trovo bene. A breve dovrò partecipare ad un interpello sempre per Istruttore Ammvo in un altro comune di Unione limitrofa con ma - facebook.com facebook Oggi siamo al paradosso: opposizioni costrette ad aiutare la Presidente del Consiglio a liberarsi di una ministra indifendibile. Nel frattempo il Paese è fermo: bollette, salari, imprese, crisi internazionali. E mai una parola a riguardo. x.com