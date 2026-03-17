Ordine degli Avvocati e Comune Braccio di ferro per le bollette

Il Comune di Firenze e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati sono in disputa riguardo alle bollette, con tensioni che si sono concentrate sui pagamenti di piccole cifre. Il Ministero, che dal 2015 è diventato proprietario del Palazzo di Giustizia, si è inserito nel contenzioso, dando nuovo impulso alla controversia. La questione riguarda principalmente le spese di gestione e le relative fatture.

Un braccio di ferro all’ultimo centesimo, anzi millesimo, quello avviato tra il Comune di Firenze e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati - nel quale si è poi inserito il Ministero in qualità di nuovo proprietario (dal 2015) del Palazzo di Giustizia. Il motivo? Il pagamento delle utenze inerenti ai locali utilizzati dal Consiglio all’interno dell’immobile di viale Guidoni, dal 2013 ad oggi. Oggetto del contenzioso, la cifra da sborsare, ma anche il tipo di spese chiamate a coprire. Tutto ha inizio quando il Comune presenta il conto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati: 141mila euro relativi al periodo che va dal 2013 ad agosto 2015 (a settembre di quello stesso anno il Palazzo di Giustizia diventa di proprietà ministeriale) e relativamente "alle utenze condominiali per i locali in uso". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ordine degli Avvocati e Comune. Braccio di ferro per le bollette Articoli correlati Accordo tra Comune e Ordine degli avvocati. In biblioteca lo sportello di consulenza legaleRinnovato l’accordo fra Comune e Ordine degli avvocati di Monza, in biblioteca per tutto l’anno un legale offrirà consigli gratis ai vimercatesi. Braccio di ferro tra Comune e ImpregicoE’ braccio di ferro tra Comune e Impregico, l’azienda che gestisce il servizio di igiene urbana (fino al 31 dicembre prossimo) e che, dinanzi alla... MILLONARIO amaneció en la cama EQUIVOCADA Una selezione di notizie su Ordine degli Avvocati e Comune Braccio... Discussioni sull' argomento Ordine degli Avvocati e Comune. Braccio di ferro per le bollette; Andrea Valentinotti avvocato del No: Nordio non riforma la giustizia, umilia la magistratura, vada a lezione da Carlo III; Il Dipartimento di Giustizia respinge la denuncia partigiana dell’Ordine degli avvocati DC contro un alto funzionario di Trump; Giustizia, il governo contro le toghe. Schlein: Sfregio alla Costituzione. Ordine degli Avvocati e Comune. Braccio di ferro per le bolletteUn braccio di ferro all’ultimo centesimo, anzi millesimo, quello avviato tra il Comune di Firenze e il Consiglio dell’Ordine ... lanazione.it Giappone, deceduto a 87 anni dopo averne passati 43 nel braccio della morte | Le persone e la dignità @RiccardoNoury x.com Scuolapercani. . AGGREDITA DAI SUOI CANI: RISCHIA DI PERDERE UN BRACCIO - IL PICCOLO MORSO di TOMMASO CASTELLANO SE VUOI LAVORARE CON I CANI Chiama o Scrivi 345 341 8428 - facebook.com facebook