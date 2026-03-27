Le nuove frontiere degli illeciti tributari il convegno promosso dall' Ordine degli avvocati di Avellino

Il 27 marzo 2026 alle ore 16, presso l’Aula Magna “Livatino” del Tribunale di Avellino, si terrà il convegno promosso dall’Ordine degli Avvocati di Avellino intitolato “Le nuove frontiere degli illeciti tributari”. L’evento si svolgerà nella città e coinvolgerà professionisti del settore legale e fiscale. La discussione si concentrerà sulle recenti evoluzioni e sfide legate agli illeciti tributari.

L’Ordine degli Avvocati di Avellino organizza l’evento “Le nuove frontiere degli il leciti tributari”, che si terrà il 27 marzo 2026 alle ore 16 presso l’Aula Magna “Livatino” del Tribunale di Avellino. Dopo i saluti istituzionali da parte dell’Avv. Fabio Benigni, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, del Dott. Francesco Raffaele, Procuratore della Repubblica f.f. di Avellino, e dell’Avv. Raffaele Tecce, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Avellino e Responsabile della Scuola Forense e della Formazione in materia penale, i lavori saranno presieduti e introdotti dal Prof. Antonino Sessa, Ordinario di Diritto Penale presso l’Università degli Studi di Salerno. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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