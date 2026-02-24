Bando Agrisolare 800 milioni in più | domande a partire dal 10 marzo

Il governo ha deciso di incrementare di 800 milioni di euro il finanziamento del bando Agrisolare, per sostenere le aziende agricole e le imprese di trasformazione. La causa di questa decisione risiede nella volontà di rafforzare la competitività e promuovere pratiche più sostenibili nel settore primario. Le domande potranno essere presentate a partire dal 10 marzo, offrendo nuove opportunità di investimento per le imprese interessate. La misura mira a favorire lo sviluppo di impianti fotovoltaici e tecnologie verdi.

Ottocento milioni di euro in più per la competitività e la sostenibilità delle imprese del settore primario e della trasformazione di prodotti agricoli. Con la pubblicazione del nuovo 'bando Agrisolare' le imprese potranno ridurre la loro bolletta energetica senza sottrarre un metro quadro di suolo ad uso agricolo. Le imprese interessate potranno presentare i nuovi progett i a partire dalle ore 12.00 del 10 marzo e fino alle ore 12.00 del 9 aprile 2026. Lo fa sapere il ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. "Lo straordinario successo" dell'iniziativa 'Parco Agrisolare', spiega il Masaf, ha indotto la Commissione europea a finanziare a più riprese la misura.