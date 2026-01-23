Abruzzo Micro Prestiti 19 milioni per giovani e donne che vogliono fare impresa | domande da maggio

L’Abruzzo lancia il nuovo Avviso Unico “Abruzzo Micro Prestiti”, destinato a supportare giovani e donne che desiderano avviare un’attività imprenditoriale nella regione. Con 19 milioni di euro disponibili, il programma offre prestiti a tasso zero fino a 80.000 euro, accompagnati da un contributo a fondo perduto del 30%. Le domande potranno essere presentate a partire da maggio, favorendo lo sviluppo locale e l’occupazione.

Un prestito a tasso zero fino a 80mila euro, con un contributo a fondo perduto del 30%: è quanto prevede il nuovo Avviso Unico “Abruzzo Micro Prestiti”, rivolto a giovani e donne che vogliono avviare un’attività imprenditoriale sul territorio regionale. Il bando, finanziato con 19 milioni di euro.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Leggi anche: Prestiti nelle piattaforme, micro-assicurazioni al check-out: la rivoluzione silenziosa dell’embedded finance

Repubblica, i greci che comprano da Elkann? Rumors: cosa vogliono fare davveroLe recenti indiscrezioni riguardano un possibile interesse di Antenna Group, potenziale acquirente di Gedi, controllato da John Elkann, nell’Italia.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Abruzzo Micro Prestiti, domani a Pescara Conferenza Stampa di Marsilio, Magnacca e D’Ignazio; Al via Abruzzo Micro Prestiti: 19 milioni di euro per giovani e donne; Finanziamenti a Fondo Perduto le Novità del 2019 per Imprese e Start Up; Bando INAIL 2025/2026 - Fondo Perduto del 65% fino a € 130.000.

Al via 'Abruzzo Micro Prestiti', 19 milioni di euro per giovani e donneFavorire l'autoimprenditorialità, abbattere le barriere di accesso al credito e sostenere il tessuto economico regionale: sono questi gli obiettivi del nuovo Avviso Unico 'Abruzzo Micro Prestiti', pre ... ansa.it

Per micro e piccole imprese l’intelligenza artificiale non è una minaccia. Al contrario è un prezioso strumento per aumentare la competitività, ridurre gli errori e risparmiare tempo. Il commento del presidente nazionale della Cna, Dario Costantini GUARDA IL VI - facebook.com facebook