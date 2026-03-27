A Villa Carcina, in provincia di Brescia, un ragazzo di 18 anni con disabilità è stato colpito durante un episodio di violenza. La vicenda ha portato all’avvio di indagini da parte delle forze dell’ordine per identificare l’autore dell’aggressione. La comunità si trova ora a fare i conti con quanto accaduto, mentre proseguono le ricerche per rintracciare l’aggressore.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un episodio di violenza che scuote la comunità. Un grave episodio di violenza si è verificato a Villa Carcina, in provincia di Brescia, dove un ragazzo di 18 anni con disabilità è stato aggredito brutalmente. Il giovane sarebbe stato colpito senza motivo, in un contesto che ha immediatamente suscitato indignazione e preoccupazione tra i residenti. L’aggressione è avvenuta in un luogo pubblico, rendendo ancora più inquietante l’accaduto. La vittima si è trovata improvvisamente bersaglio di un gesto violento, senza possibilità di difendersi. Il pestaggio e la fuga dell’aggressore. Secondo le prime ricostruzioni, il 18enne è stato picchiato con violenza da un uomo che, subito dopo, si è dato alla fuga. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Aggressione a Villa Carcina: 18enne con disabilità picchiato, caccia all’aggressore

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