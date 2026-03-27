Picchia un ragazzo 18enne con disabilità a Villa Carcina e poi scappa | ricercato dai carabinieri
A Villa Carcina, un ragazzo di 18 anni con disabilità è stato colpito da un giovane di pari età. Dopo l'aggressione, l'autore si è allontanato immediatamente. I carabinieri stanno indagando sull'accaduto e cercano il responsabile. La vittima ha riportato ferite e si trova sotto assistenza medica.
Un ragazzo di 18 anni con disabilità è stato picchiato forse da un coetaneo a Villa Carcina (Brescia): i carabinieri stanno cercando il responsabile. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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