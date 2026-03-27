Aggredito da un collega nel parcheggio aziendale | l'Inail riconosce l'infortunio sul lavoro

Un dipendente è stato aggredito da un collega nel parcheggio aziendale. Inizialmente, l'Inail aveva escluso che l'incidente fosse legato all'attività lavorativa. Tuttavia, grazie all'assistenza del patronato INCA CGIL e al ricorso presentato, l'ente ha riconosciuto l'episodio come infortunio sul lavoro. La decisione ha portato alla qualificazione dell'evento come incidente avvenuto nel contesto lavorativo.

L'Inail aveva inizialmente considerato l'episodio estraneo all'attività lavorativa, ma grazie all'assistenza e al ricorso presentato dal patronato INCA CGIL, al dipendente aggredito è stato infine riconosciuto l'infortunio lavorativo. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Aggredito da un collega, l'Inail riconosce l'infortunio sul lavoro Infortunio sul lavoro a Modena: grave operaio investito da un muletto guidato dal collegaModena, 14 gennaio 2026 – Un operaio di 51 anni è ricoverato in gravi condizioni all'Ospedale Maggiore di Bologna in seguito a un incidente sul... Altri aggiornamenti su Aggredito da un collega nel parcheggio... Temi più discussi: Aggredito da un collega nel parcheggio aziendale, l’Inail: È infortunio sul lavoro; Aggredito da un collega, l'Inail riconosce l'infortunio sul lavoro; Ti muovi? Ci fai rallentare. Rider preso a bastonate da un collega: la denuncia del sindacato; Aggredito da un collega, l'Inail riconosce l'infortunio sul lavoro. Aggredito da un collega nel parcheggio aziendale: l’Inail riconosce l’infortunio sul lavoroL'Inail aveva inizialmente considerato l'episodio estraneo all'attività lavorativa, ma grazie all'assistenza e al ricorso presentato dal patronato INCA ... fanpage.it Aggredito da un collega nel parcheggio aziendale, l’Inail: È infortunio sul lavoroLainate, dopo l’iniziale bocciatura dell’istanza, l’Inail ha accolto il ricorso presentato dall’Inca Cgil: La lite era dovuta al clima conflittuale presente ... milano.repubblica.it Dritto e rovescio. . "Non solo voi avete i disagi!" Rossella, sorella di Paolo, il giovane aggredito da 4 maranza e oggi con la vita rovinata #drittoerovescio - facebook.com facebook Aggredito da un collega, Inail riconosce l'infortunio sul lavoro #infortuniosullavoro x.com