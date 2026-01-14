Infortunio sul lavoro a Modena | grave operaio investito da un muletto guidato dal collega

Un grave incidente sul lavoro si è verificato a Modena, coinvolgendo un operaio di 51 anni investito da un muletto. L’incidente è avvenuto a La Graziosa e il lavoratore è stato trasportato in condizioni critiche all'Ospedale Maggiore di Bologna. Questo evento sottolinea l’importanza di rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro per prevenire incidenti e tutelare la salute dei lavoratori.

Modena, 14 gennaio 2026 – Un operaio di 51 anni è ricoverato in gravi condizioni all'Ospedale Maggiore di Bologna in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto intorno a mezzogiorno a La Graziosa, fra Castelfranco e San Cesario, nel Modenese. L'uomo stava lavorando nell'area di un'azienda che si occupa di bancali di legno quando, per ragioni ora al vaglio, sarebbe stato investito da un muletto guidato da un altro operaio. Immediato l'intervento del 118, che ha trasportato d'urgenza l'operaio a Bologna. Sul posto anche i carabinieri e la medicina del lavoro. . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Infortunio sul lavoro a Modena: grave operaio investito da un muletto guidato dal collega Leggi anche: Infortunio in fabbrica, molto grave un operaio investito da un muletto Leggi anche: Giugliano, operaio morto a Taverna del Re: fatale retromarcia di un muletto guidato da un collega Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Infortunio sul lavoro a Modena: netturbino travolto dal camion dei rifiuti; Grave infortunio sul lavoro per un operatore ecologico. VIDEO; Incidente sul lavoro nella notte, operatore ecologico schiacciato dal camioncino dei rifiuti; Modena: operatore ecologico finisce sotto il camion durante un turno di lavoro. Infortunio sul lavoro a Modena: netturbino travolto dal camion dei rifiuti - Per soccorrere l’uomo è stato necessario un delicato intervento dei vigili del fuoco che l’hanno poi consegnato ai sanitari del 118 ... msn.com

Infortunio sul lavoro a Modena, operatore ecologico incastrato sotto un camion - L'uomo è stato liberato dai vigili del fuoco e affidato al 118. rainews.it

Operatore ecologico incastrato sotto il mezzo durante la raccolta - Mentre svuotava un cassonetto, è rimasto incastrato tra un’auto in sosta e il mezzo di servizio. msn.com

Leggi l'articolo - Infortunio sul lavoro a Quaregna Cerreto, ferita una donna di 56 anni #notiziedalbiellese #newspiemonte #biellanews #notiziebiella #biellanotizie #newsbiella #infortuniosullavoro facebook

Alternanza scuola-lavoro, coperto anche l’infortunio dall’abitazione all’azienda ilsole24ore.com/art/alternanza… x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.