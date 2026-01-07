Oasis e il nuovo James Bond | Scrivere la colonna sonora? Un onore

Negli ultimi giorni sono circolate voci riguardo a un possibile coinvolgimento degli Oasis nella colonna sonora del prossimo film di James Bond. Secondo alcune indiscrezioni, Amazon MGM Studios avrebbe contattato la band britannica per collaborare alla soundtrack del nuovo capitolo, diretto da Denis Villeneuve. Questa ipotesi, ancora non confermata ufficialmente, ha suscitato interesse tra i fan e gli appassionati di musica e cinema.

Gli Oasis scriveranno davvero il tema musicale del prossimo film di James Bond? Secondo le ultime indiscrezioni circolate sui tabloid britannici, la band di Liam e Noel Gallagher sarebbe stata contattata da Amazon MGM Studios per realizzare la colonna sonora del nuovo capitolo di 007, diretto da Denis Villeneuve. Stando al Sun, inoltre, il gruppo di Manchester sarebbe addirittura in cima alla lista dei desideri della produzione. In attesa di conferme o smentite ufficiali, gli stessi fratelli del Britpop hanato i rumors, accendendo la curiosità dei fan. Gli Oasis e James Bond: le parole di Noel e Liam Gallagher. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Oasis e James Bond: “La colonna sonora del nuovo film? Sarebbe un onore” - Dal canto suo, Liam Gallagher è intervenuto sulle voci su Bond il mese scorso, rispondendo a un post su X con una battuta: "Sta succedendo, aspetta di sentirlo, è la migliore canzone di Bond di sempre ... msn.com