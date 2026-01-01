I Lakers faticano dal rientro di LeBron James E se fosse il passo d’addio?

I Los Angeles Lakers stanno attraversando un momento difficile dopo il rientro di LeBron James, sollevando alcune domande sul suo futuro. La partita contro i Detroit Pistons, che avrebbe dovuto celebrare i 41 anni di LeBron e la sua 23ª stagione in NBA, si è conclusa con una sconfitta per i Lakers, 128-106. Un risultato che alimenta dubbi sul percorso del giocatore e sulla fase attuale della squadra.

Una festa amara quella dei 41 anni di LeBron James alla sua 23esima stagione Nba. Quella con i Detroit Pistons doveva essere la partita che cosacrava e festeggiava LeBron invece i Pistons hanno perso 128-106. Al di là della sconfitta, “King James”, miglior realizzatore della storia della NBA, è apparso in debito di condizione. E’ arrivato a fatica a 17 punti (appena 617 al tiro), con 5 palloni persi e uno dei peggiori differenziali della sua squadra: -16 (la differenza tra i punti segnati dalla sua squadra e quelli subiti quando era in campo). Lo racconta L’Equipe «Non so se avete guardato le nostre partite in questa stagione, ma gioco soprattutto senza palla». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

