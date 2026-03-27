Agenda Sud e Agenda Nord | proroga ufficiale al 10 aprile 2026 per l’adesione Tutti i chiarimenti sulle delibere degli organi collegiali

Il Ministero dell'Istruzione ha ufficialmente prorogato al 10 aprile 2026 il termine per l'adesione alle iniziative Agenda Sud e Agenda Nord. La decisione riguarda anche i chiarimenti relativi alle delibere degli organi collegiali scolastici, che devono essere inviati entro questa nuova scadenza. La proroga consente alle scuole di completare le procedure necessarie per l'adesione senza scadenze anticipate.

Il Ministero dell'Istruzione posticipa al 10 aprile 2026 l'adesione ad Agenda Sud e Nord, agevolando l'inserimento delle relative delibere scolastiche L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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