Agenda Sud e Agenda Nord | per gli Istituti Comprensivi c’è tempo fino al 31 marzo per il caricamento dei progetti in Piattaforma SIF 21-27

Gli Istituti Comprensivi hanno tempo fino al 31 marzo per caricare i progetti nelle piattaforme SIF 21-27, seguendo le indicazioni di Agenda Sud e Agenda Nord. La Fondazione Fenice offre supporto tecnico e assistenza alle scuole per rispettare questa scadenza, collaborando con l’Università di Padova per sviluppare una progettualità didattica di alta qualità. La scadenza è fissata alle ore 18.00 di quel giorno.

Dm 175 e Dm 176: per affrontare al meglio la scadenza prevista per il 31 marzo alle ore 18.00, Fondazione Fenice mette a disposizione delle scuole il supporto tecnico al caricamento e una progettualità didattica di eccellenza sviluppata assieme all’Università di Padova. La recente pubblicazione degli avvisi relativi al D.M. 175 (Agenda Sud) e al. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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