Sorpreso in casa con cocaina e migliaia di euro | arrestato 38enne

Un uomo di 38 anni, residente a Napoli, è stato arrestato ieri pomeriggio dalla polizia per detenzione di cocaina e ingenti somme di denaro ritenute legate allo spaccio. L’arresto è avvenuto durante una perquisizione domiciliare, nell’ambito di attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ora si trova in custodia presso le autorità competenti.

Ieri pomeriggio la polizia ha tratto in arresto un 38enne napoletano con precedenti di polizia, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del soggetto dove hanno rinvenuto 28 involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 45 grammi, un involucro di ketamina del peso di circa 10 grammi, un bilancino di precisione, 5.700 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, e diverso materiale per il confezionamento della droga.🔗 Leggi su Napolitoday.it

