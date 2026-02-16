Avellino al voto informato | giuristi e giornalisti a confronto sulla riforma costituzionale in vista del referendum

A causa del referendum sulla riforma costituzionale, Avellino ospita un dibattito tra giuristi e giornalisti. I partecipanti discutono in modo diretto e accessibile, cercando di spiegare i punti chiave della proposta ai cittadini. Durante l’incontro, si sono analizzati i principali cambiamenti previsti e come potrebbero influenzare la vita quotidiana. È un’occasione per conoscere meglio le implicazioni della riforma prima di andare alle urne.

Avellino si prepara al referendum: un confronto tra giuristi e giornalisti per fare luce sulla riforma costituzionale. Avellino si prepara a ospitare un dibattito cruciale sul futuro costituzionale del Paese. Il 16 febbraio 2026, l’Ordine degli Avvocati di Avellino organizzerà un confronto pubblico presso l’Aula Magna “Rosario Livatino” per analizzare i pro e i contro del referendum costituzionale previsto per il 22 e 23 marzo, offrendo alla cittadinanza uno strumento di comprensione più chiaro e consapevole. L’evento vedrà la partecipazione di figure di spicco del mondo giuridico e dell’informazione.🔗 Leggi su Ameve.eu Brindisi al voto informato: esperti a confronto sul referendum sulla giustizia il 20 febbraio. A Brindisi, il 20 febbraio, si terrà un dibattito pubblico per promuovere un voto informato sul referendum sulla giustizia. Calabria al voto sulla Giustizia: Ammendolia e Musolino a confronto su separazione carriere e riforma costituzionale. La Calabria si prepara a votare su temi chiave della giustizia. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Avellino, alleanze e promesse: la politica si prepara tra le richieste delle periferie; Giustizia, Bianco ad Avellino: Separare le carriere è necessario. Appello al voto sul referendum; Le Pagelle di Avellino-Frosinone 1-3; Referendum Giustizia, No in vantaggio (ma la partita è tutta da giocare): ecco perché l'affluenza può fare la differenza. SONDAGGIO TF - Il migliore in campo di Avellino-Frosinone Il voto dei tifosi... facebook