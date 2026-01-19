Stefano De Martino piangeva ad Affari Tuoi e C'è Posta per Te pochi giorni prima della morte di suo padre

Recenti apparizioni di Stefano De Martino in televisione hanno mostrato un forte stato emotivo, lasciando supporre un legame con la perdita recente del padre, Enrico. Questi momenti di commozione potrebbero spiegare la sua apparente tristezza in occasioni come Affari Tuoi e C’è Posta per Te, avvenute pochi giorni prima della scomparsa. La vicenda mette in luce il legame tra vita privata e presenza mediatica del ballerino e conduttore.

La notizia della scomparsa del padre di Stefano De Martino, Enrico, potrebbe spiegare la profonda commozione nelle sue ultime apparizioni in Tv. Il discorso del conduttore nelle ultime puntate di Affari Tuoi e C'è Posta per Te: "Chi se ne va lascia un pieno, non un vuoto".🔗 Leggi su Fanpage.it Le lacrime di Stefano De Martino a C’è posta per te per Chiara e Francesco: “Sento di conoscere un po’ vostro padre”Stefano De Martino è stato ospite a C'è Posta per Te per ascoltare la storia di Antonietta, madre di Chiara e Francesco, rimasti orfani del padre. Affari Tuoi, Stefano De Martino minaccia il pacchista: "Te lo taglio"In questa puntata di Affari Tuoi, Stefano De Martino si rivolge a un concorrente con parole decise, dicendogli: Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. De Martino, il pianto in Tv e le ultime parole per il padre: “Io sono un figlio” - Il conduttore deve affrontare il lutto per la scomparsa di papà Enrico, morto all’età di 61 anni: malato da tempo, era già stato ‘citato’ tra le lacrime in tv ... libero.it

