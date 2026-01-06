Affari Tuoi 6 gennaio 2026 ospiti e concorrenti vip | a che ora inizia e finisce lo speciale Lotteria Italia

Il 6 gennaio 2026, Affari Tuoi speciale Lotteria Italia sarà dedicato alla tradizionale estrazione dei premi della Lotteria Italia, in occasione della Befana Milionaria. Lo show si svolgerà nel corso della giornata, con orari di inizio e fine da confermare. Tra ospiti e concorrenti vip, il programma offre un momento di intrattenimento e suspense, mantenendo un tono sobrio e rispettoso della tradizione.

Affari Tuoi speciale Lotteria Italia è il programma che celebra la Befana Milionaria con l'estrazione dei premi della Lotteria Italia. Una serata divertente al Teatro delle Vittorie, ricca di spettacolo, musica e divertimento. Condotto da Stefano De Martino. Scopriamo chi sono gli ospiti di Affari Tuoi del 6 gennaio 2026. A che ora inizia e a che ora finisce lo speciale della Lotteria Italia su Rai 1. Affari Tuoi 6 gennaio 2026 ospiti e concorrenti vip. Tra gli ospiti di Affari Tuoi del 6 gennaio 2026 ci saranno: Nino Frassica (per Don Matteo 15), Francesca Chillemi, Brenda Lodigiani, Claudia Gerini, Noemi, Rocco Hunt, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Vincenzo De Lucia, Nicola Savino, Simon & The Stars.

