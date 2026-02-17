Icardi Juve ecco perchè a gennaio l’affare non si è concretizzato | dalla volontà dell’argentino al veto di Spalletti i retroscena

Mauro Icardi non è arrivato alla Juventus a gennaio perché Spalletti ha bloccato l’affare. L’allenatore dell’Inter temeva che il trasferimento potesse creare problemi con la gestione del giocatore, noto per la sua personalità forte. La volontà dell’attaccante argentino di passare in bianconero si scontrava con questa decisione. La trattativa si è arenata anche a causa delle resistenze interne alla società nerazzurra.

Icardi Juve, la ricostruzione del mancato arrivo e il netto veto di Spalletti preoccupato dalla gestione di una personalità ingombrante. È una notte di incroci vibranti e tensioni palpabili quella che attende la Juventus a Istanbul, immersa nell’atmosfera incandescente del Rams Park. La sfida decisiva di Champions League contro il Galatasaray mette di fronte Luciano Spalletti e Mauro Icardi, due protagonisti assoluti che il recente mercato di gennaio ha riavvicinato sensibilmente senza mai riuscire a unirli sotto gli stessi colori bianconeri. Secondo un dettagliato retroscena svelato oggi dalle colonne di Tuttosport, il mancato approdo dell’attaccante argentino a Torino non è dipeso soltanto da freddi calcoli economici, ma da una precisa e ponderata valutazione gestionale dello staff tecnico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

La Juventus ha tentato di cedere un giocatore a gennaio, ma Luciano Spalletti ha stoppato tutto.

La Juventus pensa già al calciomercato estivo e uno dei nomi caldi è Mauro Icardi.

