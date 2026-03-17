Cecchini di Sarajevo spuntano una società di security per i safari e retroscena horror | i fiocchi rosa o azzurri per i bambini uccisi e i brindisi nella villa bergamasca

Una società di security milanese con forti contatti all’estero è al centro di un’indagine che coinvolge un gruppo di cecchini di Sarajevo. Secondo quanto emerso, la società avrebbe organizzato servizi di sicurezza per safari e sarebbe legata a retroscena inquietanti, tra cui i fiocchi rosa o azzurri utilizzati per commemorare bambini uccisi e brindisi nella villa bergamasca. La vicenda si sviluppa con sviluppi ancora in corso.

Milano, 17 marzo 2026 – Una “società di security” milanese con “forti contatti con l’estero”, che negli anni ’90 avrebbe raccolto “le adesioni” degli italiani pronti a pagare per trascorrere il fine settimana nei Balcani, unendosi alle milizie serbo-bosniache per sparare in un sadico “gioco” contro i civili intrappolati in una Sarajevo sotto assedio, con un magazzino di elettrodomestici alla periferia di Milano, in viale Mecenate, come luogo di ritrovo. Tra i partecipanti ai “ safari umani ” in Bosnia anche un “imprenditore italiano molto famoso, che a volte si vede ancora in televisione, che in sei ore spese in obiettivi 280 milioni di lire, più tutte le altre spese”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cecchini di Sarajevo, spuntano una società di security per i safari e retroscena horror: i fiocchi rosa o azzurri per i bambini uccisi e i brindisi nella villa bergamasca Articoli correlati Cecchini italiani ai safari umani a Sarajevo: l'80enne friulano dagli omicidi al volontariato con gli anziani. E spuntano altri quattro indagatiSAN VITO AL TAGLIAMENTO (PORDENONE) - Potrebbero aumentare gli indagati nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Milano sui "cecchini del... Safari umani a Sarajevo: la verità sui cecchiniQuesta sera, domenica 15 marzo 2026, le telecamere di Rai 3 puntano su due fronti distinti ma collegati dalla ricerca della verità: l’ombra dei... Cecchini italiani a Sarajevo. Aperta un’inchiesta Aggiornamenti e notizie su Cecchini di Sarajevo spuntano una... Discussioni sull' argomento Cecchini di Sarajevo, spuntano una società di security per i safari e retroscena horror: i fiocchi rosa o azzurri per i bambini uccisi e i brindisi nella villa bergamasca; Safari umani a Sarajevo ci sono nuovi indagati | tra loro un super manager. Cecchini italiani a Sarajevo: l’agenzia milanese che reclutava arcieri e il bossolo come trofeoAlcune rivelazioni contenute nel libro I cecchini del weekend di Ezio Gavazzeni, tra servizi segreti, imprenditori disposti a pagare centinaia di milioni di ... milano.repubblica.it Sarajevo, altri due indagati nell’inchiesta sui cecchini del weekendCecchini di Sarajevo, altri due indagati nell’inchiesta di Milano sui presunti safari umani contro i civili durante l’assedio. laquilablog.it Cecchini di destra di #Sarajevo: "se il bossolo veniva colorato di azzurro o rosa vuol dire che aveva ucciso un bambino o una bambina" Ancora non escono i nomi dei ricchi pluriassassini di destra Perché È il #governoMeloni a proteggerli Chi è il ricco im x.com "I cecchini del weekend. L'inchiesta sui safari umani a Sarajevo" di Ezio Gavazzeni Durante l’assedio di Sarajevo (1992-96) ricchi stranieri provenienti da tutti i Paesi occidentali, tra questi molti italiani, hanno pagato somme ingenti per affiancare i cecchini dell’ - facebook.com facebook