Davide Bartesaghi ha giocato un ruolo importante nella vittoria dell’Under 21, fornendo due assist decisivi durante la partita. La sua prestazione si è distinta per il contributo offensivo e la capacità di creare occasioni da rete, contribuendo in modo significativo al risultato finale. La partita si è conclusa con un risultato favorevole alla squadra, grazie anche all’impegno e alle azioni del giocatore.

La più grande sorpresa della stagione del Milan è senza dubbio l'esplosione inaspettata di Davide Bartesaghi. Il classe 2005 si è rivelato una piacevole scoperta, sia come quinto a tutto fascia, sia come braccetto all'evenienza. Partito dietro nelle gerarchie, di partita in partita Bartesaghi si è guadagnato la titolarità a suon di prestazioni convincenti. Non solo col Milan, anche con la maglia azzurra della Nazionale il milanista sta brillando. Il giocatore di Massimiliano Allegri, nel tardo pomeriggio di oggi, si è reso protagonista di un'ottima prestazione con l'Italia Under 21 di Baldini. Contro la Macedonia del Nord, settima giornata della fase a gironi delle qualificazioni ai prossimi Europei di categoria, il difensore rossonero ha giocato un'ottima gara. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Bartesaghi brilla anche in Nazionale: doppio assist decisivo nella vittoria dell’Under 21

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