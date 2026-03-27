Addio alla dottoressa Angela Maria Rosaria Danile una vita per gli altri

Cerignola ha perso tre giorni fa la dottoressa Angela Maria Rosaria Danile, conosciuta per il suo impegno nel settore sanitario. La sua scomparsa è stata comunicata attraverso i mezzi di informazione locali. La dottoressa era nota per aver dedicato molti anni alla professione medica e al servizio della comunità. La notizia ha suscitato cordoglio tra colleghi e cittadini.

Cerignola ha detto addio, tre giorni fa, alla dottoressa Angela Danile. Con la sua scomparsa, viene meno una figura storica per la città, che per decenni ha saputo coniugare professionalità, umanità e una fede vissuta nel segno del servizio. Nata a Cerignola nel 1938 da Luigi Danile, farmacista siciliano, e da Geltrude Santoro, insegnante, Angela Maria Rosaria si laureò in Lingue e Letterature alla Sapienza di Roma, dove nel 1962 sposò Elio Migliorati, originario del reatino. Furono l’amore per la sua città natale e il senso del dovere verso i genitori a riportarla a Cerignola: per subentrare nella gestione della storica Farmacia Danile, già Farmacia del Popolo, lasciò la cattedra di tedesco in un liceo romano e si laureò in Farmacia a Bari. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Addio alla dottoressa Angela Maria Rosaria Danile, una vita per gli altri Articoli correlati Leggi anche: Cerignola dice 'addio' alla dottoressa Angela Maria Rosaria Danile: "Una vita per gli altri" Leggi anche: Calcinate, addio al dottor Finazzi: «Una vita ad aiutare gli altri»