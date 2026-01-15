Addio ad Antonio Garofolin il volto che ha insegnato al Trentino ad amare il vino

È scomparso Antonio Garofolin, figura di rilievo nel settore del vino in Trentino. Con la sua esperienza e passione, ha contribuito a formare e ispirare molti professionisti e appassionati. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità locale e per chi ha avuto il privilegio di conoscerlo.

La notizia ha colpito in profondità il mondo della ristorazione e della formazione: Antonio Garofolin non c’è più. Una malattia affrontata con discrezione lo ha portato via a soli 57 anni, lasciando un vuoto difficile da colmare tra chi, in Trentino, vive e lavora con il vino. Per molti era. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Leggi anche: Fano piange Corrado Piccinetti, il professore che ha insegnato ad amare il mare Leggi anche: Fano piange Corrado Piccinetti, il biologo che ha insegnato ad amare il mare Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Antonio Garofolin - Ne danno il triste annuncio la moglie Mirella, le amate figlie Elisa con Mattia e Laura con Leonardo, la mamma Anna, il fratello Mariano, la sorella Lorena con Luca e Tommaso, i famigliari tutti e ... ildolomiti.it

Con l’addio di Xabi Alonso e del suo staff, il Real Madrid ha richiamato Antonio Pintus, considerato il goat dei preparatori atletici. L’italiano aveva lasciato i Blancos in estate insieme a Carlo Ancelotti. facebook

Bari, addio ad Antonio Cascione, il bomber gentile che ha segnato il calcio pugliese x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.