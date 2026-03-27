Addio a Tentorio Paolo Franco | Valorizzava le persone prima delle idee

L’ex sindaco di Bergamo, in carica dal 2009 al 2014, è deceduto venerdì 27 marzo all’età di 81 anni. Un rappresentante regionale ha ricordato Tentorio sottolineando che valorizzava le persone prima delle idee. La notizia è stata diffusa attraverso le dichiarazioni di un assessore regionale, che ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa dell’ex primo cittadino.

Paolo Franco, assessore alla Casa e all’Housing sociale di Regione Lombardia, ricordo Franco Tentorio, l’ex sindaco di Bergamo (dal 2009 al 2014) scomparso venerdì 27 marzo all’età di 81 anni. “Oggi ci lascia un uomo che per molti è stato un Sindaco, ma per me è stato soprattutto una guida, un esempio e un punto di riferimento autentico. Franco Tentorio è stato una persona intelligente, capace, con un talento naturale nel comprendere la politica e nel viverla con passione sincera e spirito di servizio. Il mio ricordo torna a quando, ancora ragazzo, frequentavo i circoli della Val Seriana. In quegli anni, Franco aveva già una statura importante, eppure sapeva ascoltarmi come fossi un suo collega, con rispetto e attenzione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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