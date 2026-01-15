Addio all' ex sindaco di Bari Giovanni Memola | aveva 90 anni

È deceduto all’età di 90 anni Giovanni Memola, ingegnere e ex sindaco di Bari. Eletto il 27 ottobre 1994, è stato l’ultimo amministratore della città prima dell’introduzione dell’elezione diretta dei sindaci. La sua figura rappresenta un importante capitolo della storia amministrativa di Bari.

E' scomparso all'età di 90 anni Giovanni Memola. Ingegnere, fu eletto sindaco di Bari il 27 ottobre 1994: ultimo amministratore della città prima dell'introduzione dell'elezione diretta dei sindaci.Il cordoglio di Leccese e Decaro"Oggi la città di Bari perde una figura di riferimento della sua.

