Addio a Franco Menichelli oro nella ginnastica alle Olimpiadi Tokyo ’64 | aveva 85 anni

(Adnkronos) – E' morto, a 85 anni, Francesco Menichelli, oro nella ginnastica a corpo libero alle Olimpiadi di Tokyo 1964. Oltre all'oro Menichelli aveva nel suo palmarès altre quattro medaglie olimpiche tra cui l'argento agli anelli e il bronzo alle parallele, sempre nella stessa tornata olimpica in Giappone. "Alla famiglia, agli amici e a tutto il mondo della ginnastica va l’abbraccio commosso dello sport italiano. La Federazione Ginnastica d’Italia, il presidente Facci e tutto il Consiglio Direttivo federale si stringono nel cordoglio alla moglie Gabriella e le figlie Cristiana e Francesca", scrive in una nota la Federginnastica.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

