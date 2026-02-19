Cristina Marino | Ho sacrificato la mia esperienza nel cinema per fare la madre sono devota al mio ruolo

Cristina Marino ha deciso di mettere da parte la sua carriera nel cinema per dedicarsi alla famiglia. La causa principale è la nascita del suo secondo figlio, che ha richiesto tutte le sue attenzioni. L’attrice ha spiegato di aver scelto di sacrificare alcuni ruoli importanti per essere presente nella vita dei suoi figli. Recentemente, ha condiviso foto di momenti intimi con la famiglia, sottolineando quanto questa scelta sia stata importante per lei. La sua dedizione si riflette nelle sue parole e nelle sue azioni quotidiane.