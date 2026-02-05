I medici pensavano avesse l'asma era un tumore | Sono costretta ad aspettare che cresca per curarmi

Kerie Ivory, una donna di 52 anni di origini britanniche, ha scoperto di avere un tumore neuroendocrino invece di un’asma come pensavano i medici. La donna, mamma di due figli, si trova a dover aspettare che le lesioni crescano prima di poter ricevere una cura efficace. La sua situazione mette in luce le difficoltà di chi convive con questa malattia, che si sviluppa lentamente ma richiede comunque tempi lunghi e attenzione costante.

Kerie Ivory, 52enne britannica, madre di due figli, convive con un tumore neuroendocrino a crescita lenta e di fatto è costretta ad aspettare che le lesioni aumentino per accedere alle cure. Dopo una diagnosi arrivata in ritardo e un intervento invasivo, oggi vive tra stanchezza cronica e controlli continui.

