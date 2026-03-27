Durante la prima sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti 2026, Pedro Acosta ha ottenuto il miglior tempo, guidando la classifica. Nel frattempo, Marc Marquez si è allontanato dal circuito dopo essere stato coinvolto in un incidente senza riportare ferite gravi. La sessione si è conclusa con Acosta in testa e Marquez che ha lasciato il tracciato in modo sicuro.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Pedro Acosta ha fatto registrare il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti 2026, tenutasi sul circuito di Austin. Un evento che ha visto un imprevisto significativo, ovvero l’incidente ad alta velocità di Marc Marquez alla curva 10, che ha costretto la direzione di gara a esporre la bandiera rossa. Fortunatamente, la giornata è iniziata in modo ottimale, a differenza della sessione di prove influenzata dalla pioggia durante il weekend in Brasile. Le condizioni meteorologiche favorevoli hanno fornito un’atmosfera serena per i piloti e i team, consentendo di iniziare il weekend senza ulteriori complicazioni. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Acosta guida la FP1 del GP degli Stati Uniti mentre Marquez si allontana da un incidente.

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