Antichi amori | San Valentino al Museo Archeologico di Priverno

Domenica al Museo Archeologico di Priverno si è celebrato San Valentino con un evento dedicato agli antichi amori romani. La giornata ha portato visitatori di tutte le età, curiosi di scoprire come i Romani vivevano l’amore, considerato una forza divina e un desiderio da vivere senza paure. Tra mostre e attività, l’atmosfera si è riempita di storie e emozioni che risalgono a duemila anni fa.

E per i Romani l'amore era forza divina, desiderio, destino. Un sentimento da vivere pienamente senza nascondersi. Con "Antichi Amori", il Museo Archeologico "Carlo Cicola" propone una visita tematica dedicata al modo in cui l'amore era vissuto e raccontato nel mondo romano.

