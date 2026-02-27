Paderno accoltella il cognato | arrestato per tentato omicidio

I Carabinieri di Paderno Dugnano hanno arrestato un uomo di 33 anni, di origine egiziana, su ordine del Tribunale di Monza. L’uomo è stato accusato di aver accoltellato il cognato durante un episodio che si è verificato nella zona. L’arresto è stato eseguito nell’ambito di un procedimento giudiziario per tentato omicidio.

Insegue e accoltella il cognato in strada, arrestato un 33enne per tentato omicidio: il videoUn uomo di 33 anni è stato arrestato per tentato omicidio nei confronti del cognato.

Pedina il cognato, lo accoltella e lo insegue con l'arma in mano: il tentato omicidio ripreso dalle telecamereUna contesa familiare è finita con un agguato in strada e un accoltellamento, la vittima ferita gravemente e l'aggressore in manette.

