rabbia in via livraghi fermiamo il taglio dei tigli secolari

Oltre trenta persone, tra membri del comitato ’In difesa degli alberi e della natura’ dei lidi comacchiesi e attivisti di Legambiente Delta del Po, si sono riunite per opporsi al possibile taglio dei tigli secolari di via Livraghi. Questa assemblea mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e le autorità sull’importanza di preservare questi alberi, simboli di valore storico e ambientale per la comunità locale.

Oltre trenta persone, tra rappresentanti del comitato spontaneo ’In difesa degli alberi e della natura’ dei lidi comacchiesi e attivisti di Legambiente Delta del Po, tra cui Marino Rizzati, si sono riunitI per dire un secco no al taglio dei tigli secolari di via Livraghi. L’incontro, alla presenza di esponenti dell’associazione ambientalista, ha messo sotto accusa il progetto di riqualificazione della via, che prevede l’abbattimento totale delle alberature per rifare marciapiedi, rete idrica Cadf e manto stradale, con un costo stimato di 900mila euro. Oltre due ore è durato l’incontro. Il comitato ha letto e sintetizzato le osservazioni già depositate in Comune da Legambiente, criticando aspramente la scelta di eliminare i tigli – piantati decenni fa per mitigare il caldo climatico nelle aree cementificate – sostituiti da giovani querce e siepi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"No al taglio dei tigli secolari": la protesta del comitato cittadino e Legambiente

