No al taglio dei tigli secolari | la protesta del comitato cittadino e Legambiente

Un gruppo di cittadini e attivisti di Legambiente si è mobilitato per esprimere il proprio dissenso contro il taglio dei tigli secolari di via Livraghi. Oltre trenta persone hanno partecipato a una manifestazione pacifica, sottolineando l'importanza di preservare gli alberi storici e tutelare il patrimonio ambientale locale. La protesta evidenzia l’impegno della comunità nella difesa del verde urbano e della natura dei Lidi Comacchiesi.

Oltre trenta persone, tra rappresentanti del comitato spontaneo ‘In difesa degli alberi e della natura dei lidi comacchiesi e attivisti di Legambiente Delta del Po, si sono riunite nel pomeriggio di venerdì 17 per dire un secco ‘no’ al taglio dei tigli secolari di via Livraghi. L'incontro.🔗 Leggi su Ferraratoday.it ‘No al Museo dei bambini, sì al parco’, scatta la protesta del comitato Besta al Pilastro

Il comitato Besta di Bologna si oppone alla proposta di realizzare un Museo dei bambini al Pilastro, annunciando una protesta pubblica prevista per martedì pomeriggio. L'iniziativa mira a sensibilizzare la comunità riguardo al progetto, invitando i cittadini a informarsi e a partecipare al presidio per esprimere il loro dissenso. Leggi anche: Dopo le scorribande dei ragazzini, arriva la protesta del comitato Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Spending review: no taglio 30mln ricerca - ''Saltera' il taglio dei fondi alla ricerca previsto per quest'anno e pari a 30 milioni di euro''. lagazzettadelmezzogiorno.it Oltre trenta persone si sono riunite sabato pomeriggio in via Livraghi, a Porto Garibaldi, per dire un secco “no” al taglio dei tigli secolari previsto dal progetto comunale di riqualificazione - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.