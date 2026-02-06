La straordinaria storia di Steven Bradbury il pattinatore che vinse un oro olimpico senza fare niente

A Salt Lake City nel 2002, Steven Bradbury si prende l’oro olimpico senza nemmeno dover vincere una gara tradizionale. Durante la finale di short track, gli avversari si sono scontrati e sono caduti uno dopo l’altro, lasciando Bradbury in piedi. Lui, che fino a quel momento era lontano dalla vetta, ha attraversato il traguardo per primo, conquistando una medaglia che molti definiscono più fortunata che meritata. È una storia che ancora oggi fa sorridere e dimostra come a volte il caso può cambiare le sorti di uno sport.

All’arrivo di ogni edizione delle Olimpiadi Invernali, sono in molti a ripensare a uno degli episodi più improbabili e rocamboleschi della storia dello sport: stiamo parlando della vittoria di Steven Bradbury, il pattinatore australiano di short track che a Salt Lake City 2002 si aggiudicò la medaglia d’oro semplicemente rimanendo in piedi, in una finale a dir poco caotica. In occasione delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, ripercorriamo anche noi questo episodio e la storia di questo straordinario sportivo, che con quella medaglia d’oro chiuse una carriera molto sfortunata. Steven John Bradbury nacque il 14 ottobre 1973 a Camden, nel Nuovo Galles del Sud, in Australia. 🔗 Leggi su Cultweb.it

