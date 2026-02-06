La straordinaria storia di Steven Bradbury il pattinatore che vinse un oro olimpico senza fare niente

A Salt Lake City nel 2002, Steven Bradbury si prende l’oro olimpico senza nemmeno dover vincere una gara tradizionale. Durante la finale di short track, gli avversari si sono scontrati e sono caduti uno dopo l’altro, lasciando Bradbury in piedi. Lui, che fino a quel momento era lontano dalla vetta, ha attraversato il traguardo per primo, conquistando una medaglia che molti definiscono più fortunata che meritata. È una storia che ancora oggi fa sorridere e dimostra come a volte il caso può cambiare le sorti di uno sport.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.