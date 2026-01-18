Il tedoforo di 87 anni che vinse l' oro a Roma 1960 | un Comune del Milanese lo celebra in un post

A 87 anni, è quasi certamente uno dei più anziani tedofori scelti per portare la fiamma olimpica delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. Parliamo di Marino Vigna, ciclista oro olimpico a Roma 1960, rozzanese “doc”. Il “suo” Comune gli ha reso un doveroso omaggio sui social network.Tedoforo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Il tedoforo di 87 anni che vinse l'oro a Roma 1960: il Comune di Rozzano lo celebra in un post

Un grande orgoglio la nostra città Marino Vigna, oro olimpico rozzanese, è stato tra gli sportivi scelti per portare la fiamma olimpica delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Un onore prestigioso che lo ha visto protagonista, a 87 anni, come tedoforo

