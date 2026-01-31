A9 due notti di chiusure tra Origgio Saronno Turate e Como | come muoversi

Due notti di lavori sulla A9 tra Origgio, Saronno, Turate e Como. La strada sarà chiusa in entrambe le direzioni per permettere ispezioni e manutenzioni alle barriere di sicurezza. Chi passa di notte deve cercare percorsi alternativi o programmare con attenzione gli spostamenti.

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso sono in programma due notti di interventi per l’ispezione e la manutenzione delle barriere di sicurezza. Le chiusure, previste in modalità alternata, scatteranno dalle 21 e si protrarranno fino alle 5 del mattino successivo, con modifiche alla viabilità che interesseranno diversi svincoli tra la Bassa Comasca e il Saronnese. Nella notte tra lunedì 2 e martedì 3 febbraio, per chi proviene da Lainate sarà chiuso lo svincolo di Origgio: in alternativa è consigliato utilizzare le uscite di Uboldo o Saronno. Nello stesso intervallo orario Saronno sarà chiuso sia in entrata sia in uscita, con indicazione di utilizzare Origgio, Uboldo o Turate.🔗 Leggi su Quicomo.it

Questa notte, la A9 tra Lainate, Como e Chiasso chiude allo svincolo di Origgio.

