Nella notte tra lunedì 30 e martedì 31 marzo, sulla A16 Napoli-Canosa, sarà chiuso il tratto tra Avellino Ovest e Baiano in direzione Napoli dalle 22:00 alle 6:00. La chiusura è necessaria per permettere lavori di pavimentazione. Autostrade per l'Italia ha comunicato questa interruzione del traffico senza indicare eventuali deviazioni o percorsi alternativi.

Breve chiusura notturna sull'autostrada A16 Napoli-Canosa. Autostrade per l'Italia ha comunicato che per consentire lavori di pavimentazione, nella notte tra lunedì 30 e martedì 31 marzo — dalle ore 22:00 alle 6:00 — sarà chiuso il tratto tra Avellino Ovest e Baiano in direzione Napoli. Si raccomanda di tenere conto dei possibili rallentamenti legati al traffico sui centri abitati attraversati dalla viabilità alternativa, in particolare nelle ore serali di punta. AvellinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Paline spente e assenza linee del TPL su Google Maps: Avellino in ritardo nel viaggio verso una mobilità digitale e senza attriti 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - A16 Napoli-Canosa: chiuso il tratto Avellino Ovest-Baiano

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