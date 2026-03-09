A16 Napoli-Canosa chiuse le stazioni di Baiano Avellino Est e Avellino Ovest

Da avellinotoday.it 9 mar 2026

Sulla A16 Napoli-Canosa, sono state chiuse le stazioni di Baiano, Avellino Est e Avellino Ovest. La chiusura di Baiano, in entrata e in uscita, durerà dalle 22:00 di venerdì 13 marzo alle 6:00 di sabato 14 marzo. La chiusura delle altre due stazioni di Avellino è prevista in orari ancora da comunicare. I lavori riguardano la manutenzione delle essenze arboree lungo l'autostrada.

Sulla A16 Napoli-Canosa, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: -dalle 22:00 di venerdì 13 alle 6:00 di sabato 14 marzo, sarà chiusa la stazione di Baiano, in entrata e in uscita.In alternativa si consiglia:in entrata. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

