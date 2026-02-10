Mezzi pubblici primi passi per istituire una tariffa agevolata per gli accompagnatori dei disabili

Da oggi a Perugia si muove qualcosa di nuovo per le persone con disabilità. L’amministrazione ha deciso di mettere in piedi una tariffa scontata per gli accompagnatori, chiamati anche caregiver. La misura riguarda treni, bus e minimetrò nella tratta cittadina, con l’obiettivo di rendere più facile la mobilità a chi ha bisogno di assistenza. Un passo concreto per migliorare la vita di molti cittadini.

Una tariffa agevolata per gli accompagnatori - cosiddetti "caregiver", familiari e non - per i mezzi pubblici a Perugia: dai treni nella tratta cittadina, passando per bus e minimetrò. La proposta dell'opposizione di centrodestra è stata al vaglio della IV Commissione consiliare cultura e si basa sull'avvio di un percorso per l’introduzione di tariffe agevolate sui mezzi pubblici. Nell'atto si ribadisce che la presenza dei caregiver rappresenta un sostegno essenziale per molte persone con disabilità, "supportando la loro autonomia e la possibilità di muoversi sul territorio". "Gli spostamenti quotidiani possono comportare costi significativi per le famiglie, soprattutto quando è necessario utilizzare i mezzi pubblici con frequenza e l’accompagnatore deve necessariamente viaggiare insieme alla persona assistita.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

