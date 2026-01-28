Da Santa Barbara all' Ellera piove e l' acqua dei rubinetti diventa torbida | Ogni volta la stessa storia

Le piogge intense di questi giorni riempiono di problemi i residenti di Santa Barbara e dell’Ellera. Ogni volta che piove forte, l’acqua dei rubinetti diventa torbida e l’acqua potabile si ferma. Le persone si trovano nuovamente a fare i conti con lo stesso disagio, come se fosse una storia già scritta. Non c’è ancora una soluzione definitiva, e la situazione si ripete puntualmente ad ogni pioggia abbondante.

I residenti segnalano il disservizio sui social. Una cittadina: "Io ho strillato mio marito perché pensavo non avesse tirato lo sciacquone." Non appena le precipitazioni si fanno più intense, il copione si ripete, portando con sé i soliti disagi per parte dei residenti viterbesi. Con l'ondata di maltempo che ha flagellato la città per giorni, l'acqua che sgorga nei lavandini nel quadrante est appare giallognola. Le segnalazioni si rincorrono veloci sui social e nelle chat. Il fenomeno sta interessando in modo particolare la zona est di Viterbo: le prime lamentele sono arrivate dal quartiere Santa Barbara, per poi estendersi all'Ellera e fino alla Quercia.

Il Comune di Santa Maria a Vico comunica che venerdì 23 gennaio 2026 sarà sospeso il servizio idrico per lavori di manutenzione straordinaria sulla condotta.

