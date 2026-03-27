A proposito di amore per il Foglio la storia di un lettore speciale

Un lettore ha scritto al direttore del giornale riguardo a un dibattito sulla magistratura. Ha affermato di aver dedicato mesi a confrontarsi con altre persone sulle questioni di autonomia e indipendenza del settore giudiziario. Secondo lui, chi ha interpretato diversamente la riforma ha compiuto un errore. La sua lettera evidenzia un punto di vista critico nei confronti di alcune interpretazioni della riforma stessa.

Al direttore - Abbiamo trascorso mesi a discutere di autonomia e indipendenza della magistratura, che solo occhi miopi potevano vedere a rischio leggendo il testo della riforma. Ma nessuno ha speso una parola in merito alle incursioni organiche della magistratura nelle scelte del governo. Mi riferisco al centinaio di toghe fuori ruolo nella pancia dell’esecutivo, in grandissima parte di stanza al ministero della Giustizia, nel cui ufficio legislativo albergano quasi esclusivamente giudici e pubblici ministeri. In Via Arenula c’è un’occupazione certosina di ogni ganglo vitale da parte dei magistrati fuori ruolo. Il ministro è circondato. Mi riferisco anche alle figure apicali del dicastero, dal capo di gabinetto, ai capi dipartimento, al capo della Penitenziaria, ai direttori generali, fino a figure meramente amministrative. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - A proposito di amore per il Foglio, la storia di un lettore speciale Articoli correlati I colori di Francesco Clemente per i 30 anni del Foglio: una copertina specialeIn edicola con il giornale trovate l'opera su carta che sovrappone immagini e parole come appunti. Leggi anche: “Fragile come voi, forte come l’amore”, la storia di Sara e l’eredità di un amore pieno di luce nel libro di Daniela Paura Le notti bianche – Fëdor Dostoevskij | Audiolibro completo | Racconto romantico e psicologico Una selezione di notizie su A proposito di amore per il Foglio la... Discussioni sull' argomento L'amore ai tempi dell'AI; Ai Comizi d’amore tra parlamentari trasversali, per il merito e con pacatezza; Le suore mistiche interessano più dell’horror e delle storie d’amore torbide; La mano mozza di Blaise Cendrars. Ecco la prima pagina del Foglio di oggi. Potete leggerlo a questo link. https://edicoladigitale.ilfoglio.it/ - facebook.com facebook Le battaglie garantiste non finiscono con un referendum: abbonati al Foglio a prezzo scontato x.com