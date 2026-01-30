I colori di Francesco Clemente per i 30 anni del Foglio | una copertina speciale

Questa mattina il Foglio ha celebrato i suoi 30 anni con una copertina speciale disegnata da Francesco Clemente. L’opera su carta, pensata appositamente per l’anniversario, si distingue per i colori vivaci e la semplicità che sembrano nascondere un messaggio più profondo. La scelta di Clemente sottolinea il legame tra l’artista e il giornale, e il gioco di parole tra il nome del giornale e il suo disegno crea un effetto visivo che cattura l’attenzione di tutti.

L’opera su carta di Francesco Clemente che oggi avvolge il Foglio nasce per i trent’anni del nostro giornale e gioca, con apparente leggerezza, sull’assonanza della parola foglio. Nella composizione si sovrappongono immagini e parole come appunti, pensieri lasciati aperti. “Foglia”, “Figlia”, “Faglia”,  “Foglio” si rincorrono, confondendosi: natura e cultura, organismo vivente e supporto della scrittura – è il fulcro semantico dell’opera. Una figura femminile elementare, quasi archetipo, una grande foglia verde, un gomitolo da cui parte un filo rosso che è “Follia”. Immagini essenziali che indirizzano senza voler spiegare. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

