Daniela Paura presenta il suo primo libro, “Fragile come voi, forte come l’amore”. La storia racconta di Sara, una donna che affronta la malattia con coraggio, mantenendo vivo un legame d’amore che supera ogni ostacolo. La narrazione si concentra su incontri che diventano passeggiate nei sentimenti, dimostrando come certi legami restino forti anche di fronte alle difficoltà. Il libro è un ricordo di come l’amore possa essere una luce che non si spegne mai.

Certi incontri sono passeggiate vere nei sentimenti e non conoscono confini. Lo dimostra il primo libro di Daniela Paura, scritto per raccontare un legame che nulla può spezzare, neppure la malattia o la sofferenza. Il libro edito Homo Scrivens, è stato presentato il 29 gennaio presso la Basilica di Santa Maria Maggiore di Pietrasanta, a Napoli. L’edificio che ora ospita esposizioni pittoriche ed il Museo dell’Acqua, ha accolto ieri sera un evento emozionale e commovente: la presentazione del libro “Fragile come voi, forte come l’amore”, un racconto che incarna l’amore incondizionato di una madre per sua figlia Sara, una ragazzina che ha lasciato un segno indelebile nelle vite di chi l’ha conosciuta. 🔗 Leggi su Parlami.eu

"Fragile come voi, forte come l'amore", la storia di Sara e l'eredità di un amore pieno di luce nel libro di Daniela Paura

