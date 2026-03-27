A processo per l'omicidio della madre Corrado Paroli sarà sottoposto a una nuova perizia psichiatrica
Corrado Paroli, 48 anni, accusato dell'omicidio della madre avvenuto a Cassina Valsassina nel novembre 2024, sarà sottoposto a una nuova perizia psichiatrica. La decisione è stata presa nel corso del procedimento legale in corso, che coinvolge l'uomo nel quadro di un procedimento per omicidio. La valutazione verrà effettuata per approfondire gli aspetti psichici dell'imputato.
Sarà sottoposto a una nuova perizia psichiatrica Corrado Paroli, il 48enne accusato di aver ucciso la madre Margherita Colombo a Cassina Valsassina (Lecco) nel novembre 2024. Lo hanno deciso i giudici della Corte d'Assise di Como. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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