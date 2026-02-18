Processo sospeso ad Avellino | detenuto sotto indagine disposta una nuova perizia psichiatrica

Il processo a Avellino è stato sospeso perché un detenuto sotto inchiesta deve ancora affrontare una nuova perizia psichiatrica. Il giudice ha deciso di posticipare l’inizio dell’udienza al 6 marzo, mentre si attende il risultato di un approfondimento sulle condizioni mentali dell’uomo di circa 40 anni, che si trova in carcere. La richiesta di una nuova valutazione nasce dalla necessità di chiarire meglio il suo stato psichico prima di procedere con il processo.

La decisione di sospendere il procedimento è stata presa dal giudice monocratico in seguito alla richiesta avanzata dalla difesa, che ha sollevato il tema dell'incapacità dell'imputato di partecipare al processo. L'avvocato Carmine Pascarosa, legale dell'imputato, ha infatti chiesto una sospensione dell'udienza, evidenziando la presunta semi-infermità mentale del suo assistito. A supporto della sua istanza, il difensore ha depositato due perizie psichiatriche, già redatte da esperti nominati dal Gip di Napoli nell'ambito di altre indagini riguardanti lo stesso detenuto. Neanche a dirlo, il giudice ha ritenuto necessario un ulteriore approfondimento.