Apertura straordinaria per il Cristo miracoloso del Carmine | tutte le info utili

Sabato 21 febbraio sarà svelato il Crocifisso miracoloso nella Basilica del Carmine a Napoli e sarà possibile venerarlo dalla navata durante gli orari di apertura della Basilica (7.00-12.30; 16.30-19.00). Questa apertura straordinaria, che si aggiunge alle date che vanno dal 26 dicembre al 2 gennaio, ricorda un prodigio avvenuto il 18 febbraio 1679, primo sabato di quaresima. Queste le parole in un post della Basilica: “sopravvenne una tempesta fierissima di mare, accompagnata da un turbine sì violento che il mare s’inoltrò nella Città (.) all’invito delle campane si vidde in un momento la nostra Chiesa piena d’innumerabile popolo (.🔗 Leggi su Napolitoday.it

