Apertura straordinaria per il Cristo miracoloso del Carmine | tutte le info utili
Il Cristo miracoloso del Carmine a Napoli sarà aperto al pubblico sabato 21 febbraio, data in cui il Crocifisso verrà mostrato nella Basilica del Carmine. La celebrazione speciale permette ai fedeli di avvicinarsi al Crocifisso durante gli orari di apertura della chiesa, che iniziano alle 7 del mattino. La giornata segna un’occasione unica per chi desidera pregare di fronte all’immagine considerata miracolosa. L’evento attira molti devoti provenienti dalla città e dai dintorni, pronti a partecipare a questa apertura straordinaria.
Sabato 21 febbraio sarà svelato il Crocifisso miracoloso nella Basilica del Carmine a Napoli e sarà possibile venerarlo dalla navata durante gli orari di apertura della Basilica (7.00-12.30; 16.30-19.00). Questa apertura straordinaria, che si aggiunge alle date che vanno dal 26 dicembre al 2 gennaio, ricorda un prodigio avvenuto il 18 febbraio 1679, primo sabato di quaresima. Queste le parole in un post della Basilica: “sopravvenne una tempesta fierissima di mare, accompagnata da un turbine sì violento che il mare s’inoltrò nella Città (.) all’invito delle campane si vidde in un momento la nostra Chiesa piena d’innumerabile popolo (.🔗 Leggi su Napolitoday.it
