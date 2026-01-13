Milano-Cortina 2026 arriva il Truck della salute | screening gratuiti tra i luoghi olimpici
Milano, 13 gennaio 2026- Tra i tanti progetti collaterali e anticipativi delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 ecco anche il “ Truck della salute ”. Ospedale Niguarda e Vigili del Fuoco si uniscono per un'iniziativa di legacy olimpica fondamentale per la popolazione. Un tir di 11 metri, totalmente ristrutturato e rigenerato dai Vigili del Fuoco ed allestito dagli specialisti di Niguarda, percorrerà dal 16 al 25 gennaio la strada da Milano a Livigno, luoghi dove si terranno parecchie gare durante i Giochi, fermandosi in cinque località. A Milano, Sondrio, Sondalo, Bormio e Livigno i cittadini avranno la possibilità di fare uno screening cardiometabolico gratuito in ambito cardiologico, reumatologico, diabetologico, urologico e nutrizionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
