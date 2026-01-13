Olimpiadi il Truck della salute arriva in Valtellina | screening gratuiti da Sondrio a Livigno
Il “Truck della salute” raggiunge la Valtellina, offrendo screening gratuiti in occasione delle Olimpiadi invernali. Questo ambulatorio mobile, allestito su un tir, percorrerà Sondrio, Livigno e altri comuni, garantendo servizi di prevenzione sanitaria accessibili a tutta la comunità locale. Un’opportunità per promuovere la tutela della salute in un momento di grande visibilità e di attenzione condivisa per il benessere collettivo.
Un Tir attrezzato come un ambulatorio mobile attraverserà la Valtellina portando prevenzione sanitaria gratuita nei territori che ospiteranno le Olimpiadi invernali. È il “Truck della salute”, progetto di legacy olimpica promosso dall’Ospedale Niguarda insieme ai vigili del fuoco, con il. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
