A Monte di Procida torna Re Casatiello | la gara che riscopre la tradizione dell’antico lievitato pasquale

A Monte di Procida si svolge nuovamente la gara “Re Casatiello” sabato 28 marzo alle 17 al “Laboratorio delle Arti” di via Torrione. L’evento vede partecipanti non professionisti che si confrontano nella preparazione del casatiello dolce montese, un tradizionale lievitato pasquale. La manifestazione mira a riscoprire e valorizzare questa antica ricetta locale attraverso una competizione tra appassionati.

L'exploit di La7, una rete che dipende dagli umori della politica. Nel bene e nel male Sabato 28 marzo, alle 17.00, al “Laboratorio delle Arti” di via Torrione a Monte di Procida, torna “Re Casatiello”, una simpatica manifestazione in cui pasticcieri dilettanti si sfideranno nella preparazione del “casatiello dolce montese”. Il tradizionale dolce pasquale, che il Comune di Monte di Procida ha ritenuto meritevole del riconoscimento della De. Co. (Denominazione Comunale), è stato inserito dalla Regione Campania nell’Inventario del Patrimonio Immateriale. Ad assegnare l’ambito premio sarà una giuria qualificata, composta da tecnici come il professor Vincenzo Peretti, della Federico II, ideatore della De. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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