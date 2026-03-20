Sui pendii del Monte Rosa si trova una comunità che da circa 800 anni vive in queste zone delle Alpi italiane. I Walser sono i residenti di questa regione, famosi per aver mantenuto tradizioni e abitudini antiche nel corso dei secoli. La loro presenza si concentra a quote sopra i 2.000 metri, dove ancora oggi si conservano case e usanze che sembrano provenire da un’altra epoca.

Nel cuore delle Alpi italiane, a oltre 2.000 metri di altitudine, esiste una comunità che sembra sfuggita al tempo. Sui pendii del Monte Rosa vivono i Walser, un popolo di origine germanica che ha saputo trasformare l’isolamento in forza e identità. La loro presenza in Italia risale al XIII secolo: arrivarono dalle valli dell’Alto Vallese (in Svizzera) e si stabilirono in alcune delle zone più remote e impervie delle nostre montagne. Da allora, non se ne sono più andati. Il dato straordinario è che i Walser, pur vivendo in territorio italiano, hanno conservato intatte molte delle loro tradizioni originarie. Le loro case in legno, costruite secondo antichi criteri di efficienza e resistenza climatica, sono rimaste praticamente immutate nei secoli. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Sui pendii del Monte Rosa la comunità che resiste da 800 anni: i Walser, custodi di un mondo antico

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