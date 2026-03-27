A Manfredonia, nei locali di corso Manfredi, il 28 marzo 2026 sarà inaugurata la mostra fotografica intitolata

Il 28 Marzo 2026, nei locali di corso Manfredi, Manfredonia (FG) inaugurerà la mostra fotografica “Triduum Sacrum”, trasformandosi in un crocevia di emozioni e tradizioni. L’esposizione, firmata da Pasquale Amoruso, Francesco Armillotta, Lorenzo Di Candia e Francesco Falcone, presenta 80 fotografie Fine Art dedicate al racconto delle celebrazioni dei riti Pasquali pugliesi. Un progetto nato da oltre quindici anni di lavoro, che restituisce l’essenza autentica di una tradizione profondamente radicata nella cultura popolare. Attraverso immagini intense, la mostra accompagna il visitatore tra riti e comunità: dai Pappamusci ai Misteri, dalle processioni ai volti segnati dalla devozione. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - A Manfredonia la mostra fotografica Triduum Sacrum

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